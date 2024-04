Paulinho reconhece "jogo truncado" entre Corinthians e Atlético-MG, pela estreia do Brasileiro

O volante Paulinho fez sua análise do empate do Corinthians com o Atlético-MG por 0 a 0, neste domingo, pela estreia do Campeonato Brasileiro. O jogo na Neo Química Arena foi bastante truncado, e o Timão não conseguiu furar o bloqueio atleticano mesmo jogando com um a mais durante todo o segundo tempo.

"Primeiro tempo muito equilibrado, jogo truncado, muito contato físico. Na segunda parte, o professor pediu para a gente ter mais posse de bola, reter mais a posse e ser objetivo. Em alguns momentos, faltou ser objetivo. É um dos campeonatos mais difíceis do mundo, era importante vencer, mas vamos levantar a cabeça, que no meio de semana temos mais um jogo importante, fora de casa", comentou Paulinho em entrevista à TV Globo.

O duelo em Itaquera ficou marcado pela questionável arbitragem de Yuri Elino Ferreira da Cruz, que desagradou ambas as equipes e distribuiu, ao todo, 14 cartões amarelos e dois vermelhos (Rodrigo Battaglia e António Oliveira).

O próximo jogo do Corinthians será contra o Juventude, na quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), em Caxias do Sul, pela 2ª rodada do Brasileirão.