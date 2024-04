Abel inicia Brasileiro em busca de feito que só Muricy tem neste século

Do UOL, em São Paulo

Abel Ferreira inicia neste domingo (14), contra o Vitória, a busca pelo tricampeonato consecutivo do Brasileirão. O português tem a chance de atingir mais um feito inédito pelo Palmeiras e, de quebra, igualar um feito que só Muricy Ramalho conseguiu no século XXI.

O que aconteceu

Muricy Ramalho conduziu o São Paulo ao tricampeonato nacional entre 2006 e 2008. O atual coordenador de futebol do Tricolor tirou uma diferença de 11 pontos para o Grêmio para assegurar o terceiro caneco.

Ser tricampeão no mesmo time é muito difícil. É jogador que se acomoda, que vai embora toda hora porque é valorizado, e a gente formava um novo time. É muito complicado. Foi a coisa mais marcante da minha vida. Muricy Ramalho, ao canal do São Paulo no YouTube

Abel Ferreira tem a chance de repetir o feito ser o primeiro técnico do Palmeiras tricampeão brasileiro consecutivo. Oswaldo Brandão (1972 e 1973) e Vanderlei Luxemburgo (1993 e 1994) "pararam" no bi.

E há uma semelhança entre o São Paulo de Muricy e o Palmeiras de Abel Ferreira: a força mental. Tanto o português quanto seus comandados exaltam a mentalidade do time, especialmente para buscar viradas e títulos.

Dos três times, o de 2008 era o mais fraco, só que era um time que virou competitivo, que sabia o que queria. Não era um time tecnicamente muito acima da média, a força desse time era mental. Muricy

Só há uma equipe que é capaz de fazer o que nós fizemos aqui, quer vocês gostem ou não. E somos nós. Mostramos mais uma vez a nossa força mental. Isso é o que mais me enche de orgulho nessa equipe. Mas não é de hoje, é de sempre. Já faltou inspiração e qualidade técnica, mas entrega e esforço nunca faltaram. Abel Ferreira, após vitória contra o Botafogo pelo Brasileirão de 2023

O lateral Piquerez já avisou que o Alviverde está focado levantar a taça novamente: "O Brasileirão é sempre uma competição muito exigente, muito regular, tem muitos candidatos ao título, mas o Palmeiras é o atual bicampeão e a gente tem que defender esse título com unhas e dentes. Sabemos ainda que o Palmeiras nunca foi tricampeão brasileiro consecutivo, é mais uma motivação para brigarmos por mais uma taça".

Outros técnicos tricampeões brasileiros

Lula comandou o Santos de Pelé e conquistou cinco brasileirões na sequência (1961 a 1965). Ele foi o treinador mais vitorioso do Alvinegro.

Rubens Minelli também foi tri, mas por clubes diferentes. Ele faturou o bi pelo Internacional (1975 e 1976) e levou o terceiro pelo São Paulo (1977).

Abel pode viver ano do tri

O português garantiu o tricampeonato brasileiro no último domingo (7), contra o Santos. Ele levou o Estadual em 2022, 2023 e 2024.

O treinador é bicampeão brasileiro e da Copa Libertadores, e disputa as duas competições nesta temporada. Abel já levantou dez taças pelo Alviverde e igualou Oswaldo Brandão como maior campeão pelo clube.

Ele também já conquistou a Copa do Brasil 2020, Recopa Sul-Americana 2023 e Supercopa do Brasil 2023.