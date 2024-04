'Organizada da seleção' se desgarra do futebol para virar torcida do Brasil

O Movimento Verde Amarelo passou por uma atualização de identidade visual para se consolidar como "torcida organizada" dos esportes brasileiros, e não apenas do futebol.

O que aconteceu

O MVA mudou sua cara para não abraçar apenas uma modalidade. O logo foi transformado, "abandonando" a bola de futebol e adotando o losango da bandeira nacional.

O intuito da alteração é representar "a torcida do Brasil". Criado em 2008, o MVA se considera a organização de torcedores oficial dos atletas brasileiros olímpicos e paralímpicos e vem crescendo ao longo dos anos.

O grupo está espalhado por 14 países e criou uma rede de mobilização de mais de 4 mil membros ativos. São 178 embaixadas municipais e 38 grupos específicos para diferentes modalidades.

O MVA planeja fazer uma "participação histórica" nos Jogos Olímpicos de Paris. Com o sucesso do "teste" feito nos Jogos Pan-Americanos e Parapan de Santiago, a torcida pretende comparecer em peso na capital francesa e fazer a diferença na arquibancada.

A "estreia" da nova identidade foi feita na sexta (12), no torneio de tênis Billie Jean King Cup Brasil. O Movimento Verde Amarelo compareceu no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, já com camisas com a nova marca.

O MVA nasceu para o futebol, mas somos apaixonados pelo esporte brasileiro. Desde sempre presente, nasceu em 2008 e intensificou essa participação em esportes gerais nos últimos anos. Somos o Brasil na arquibancada, onde tem um atleta brasileiro vamos estar lá. Não ligado apenas a uma modalidade. Luiz Carvalho Vasco, fundador e diretor executivo do MVA