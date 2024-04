Liverpool vê temporada inteira entrar em colapso em menos de 30 dias

Neste domingo (14) o Liverpool de Jürgen Klopp perdeu para o Crystal Palace em Anfield e viu as chances de título na Premier League diminuírem. Além disso, a equipe já está eliminada na Copa da Inglaterra e terá de reverter três gols de diferença na Liga Europa contra a Atalanta.

Liverpool desde o dia 17/03/2024: ? Foi eliminado nas quartas da FA Cup para o maior rival Manchester United. ? Perdeu por 3-0 para a Atalanta na ida das quartas da Liga Europa. ? Perdeu a liderança da Premier League depois de 14 rodadas na 1ª colocação. ?? pic.twitter.com/ht2qwQQssh ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 14, 2024

O primeiro grande revés veio no dia 17 de março, quando os Reds foram eliminados para o maior rival, o Manchester United, na FA Cup. Em um jogo muito movimentado, os Red Devils venceram por 4 a 3 e passaram de fase.

Na última quinta (11), os ingleses receberam a Atalanta no Anfield para a primeira partida das quartas de final da Europa League. O resultado foi uma goleada italiana. Um sonoro 4 a 0 que deixa a vida do Liverpool na competição muito complicada.

Darren Staples / AFP

O placar negativo contra o Crystal Palace pois fim a uma sequência de 14 rodadas dos Reds na liderança do Campeonato Inglês. A equipe de astros como Salah e Van Dijk estão na terceira colocação agora. Somado a isso, com a derrota do Arsenal em casa para o Aston Villa, e a vitória do Manchester City sobre o Luton Town no último sábado, a tendência é que os Citizens vão fortes rumo a mais um título nacional.

Vale ressaltar que Liverpool e Klopp já anunciaram que não seguirão juntos na próxima temporada. O técnico alemão optou por sua saída após quase nove anos à frente do clube de Anfield.