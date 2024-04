Leila Pereira reencontra Dorival Jr. em estreia do Palmeiras no Brasileirão: "Grande prazer"

A presidente do Palmeiras Leila Pereira reencontrou o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Jr., neste domingo, na estreia do Verdão no Campeonato Brasileiro. O Alviverde venceu o Vitória por 1 a 0, com gol de Richard Ríos, no Barradão, em Salvador (BA).

"Nosso muito obrigada pela recepção ao querido Presidente do Vitória, Fabio Mota. Foi um grande prazer encontrar Dorival Jr.!", escreveu a mandatária do Verdão.

Nosso Muito Obrigada pela recepção ao querido Presidente do Vitória, Fabio Mota.

Foi um grande prazer encontrar Dorival Jr! pic.twitter.com/iHLiiHnSKA ? Leila Pereira (@leilapereiralp) April 14, 2024

Na última data Fifa de março, Leila Pereira acompanhou de perto o trabalho de Dorival. A presidente do Verdão foi convocada para ser chefe de delegação da Seleção durante os amistosos contra Inglaterra e Espanha. O Brasil venceu o primeiro adversário por 1 a 0 e empatou com o outro, por 3 a 3.

Leila teve uma passagem marcante na Seleção. Além de ser a primeira mulher a ocupar esse cargo com o time nacional, a mandatária se posicionou e cobrou, publicamente, punições para os ex-jogadores Robinho e Daniel Alves, condenados por estupro.

Dorival Júnior e sua comissão na Seleção estão no Brasil para acompanhar jogadores e estreitar relações com os os profissionais dos times que disputam a Série A.. Na última semana, membros da comissão acompanharam um dos treinamentos do Verdão em preparação para a estreia do Brasileiro.