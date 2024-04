Exame de Viña não aponta lesão cerebral e lateral retorna ao Rio com o Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

Encaminhado a um hospital de Goiânia (GO), o lateral esquerdo Viña passou por exames médicos que não constaram lesão cerebral. Com isso, o jogador retorna ao Rio de Janeiro com a delegação do Flamengo após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, no Serra Dourada.

O que aconteceu

Viña teve um choque de cabeça com Adriano Martins aos 26 minutos do segundo tempo. O zagueiro do Atlético-GO apresentou sangramento imediato na testa e os dois precisaram ser substituídos. O defensor atleticano também passa bem.

O Flamengo informou a situação clínica de Viña através de uma nota oficial. No comunicado distribuído nas redes sociais, o Rubro-Negro destacou:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Viña foi encaminhado ao hospital - seguindo o protocolo de concussão cerebral. O lateral realizou exames que não constataram lesão cerebral. Segue em acompanhamento pelo Departamento Médico Rubro-Negro e retorna com a delegação ao Rio de Janeiro".