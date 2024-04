Escalação: Fla tem Ayrton Lucas improvisado na direita após baixa de Varela

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo teve a baixa de última hora do lateral direito Varela para a partida de estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo (14), às 16h, contra o Atlético-GO, no Serra Dourada (GO).

O que aconteceu

O jogador uruguaio apresentou um quadro viral com febre e dores no corpo. Com isso, o lateral esquerdo Ayrton Lucas atuará improvisado no setor. Na esquerda foi escalado Viña.

O técnico Tite manteve Pedro entre os titulares. O treinador cogitou poupar o artilheiro do time e testou Bruno Henrique durante a semana, mas preferiu deixar "BH" no banco.

O zagueiro Fabrício Bruno retorna ao time titular na vaga de Léo Ortiz. Ele havia sido poupado na vitória por 2 a 0 sobre o Palestino.

O Flamengo vai a campo com: Rossi, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

O Atlético-GO está escalado pelo técnico Jair Ventura com: Ronaldo, Maguinho, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão; Gabriel Baralhas, Rhaldey, Alejo Cruz e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodriguez.