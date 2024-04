Ensanguentado, lenda do UFC fica com rosto desfigurado em derrota; veja

Um dos nomes mais tradicionais da história do UFC, Jim Miller ficou irreconhecível após ser derrotado por Bobby Green no UFC 300, por decisão unânime (30-27, 30-25, 29-26). Ele terminou a luta com o rosto ensanguentado e bastante desfigurado pelos golpes do adversário.

O que aconteceu

Miller foi derrotado por Bobby Green no card preliminar do UFC 300, que aconteceu no último sábado (13), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ele terminou a luta com o rosto coberto de sangue e bastante inchado.

O lutador de 40 anos foi amplamente dominado pelo adversário. Green acertou um golpe que abriu um corte debaixo do olho direito de Miller no primeiro round e, no segundo, provocou mais ferimentos que deixaram o rosto do oponente ensanguentado.

Jim Miller é o único nome da história a participar de todas as edições 'centenárias' do UFC, tendo disputado ainda o UFC 100, em 2009, e o UFC 200, em 2016.

Chinesa também fica desfigurada

Chinesa Yan Xiaonan ficou com o rosto inchado após ser derrotada pela compatriota e campeã da categoria palha, Zhang Weili, no UFC 300 Imagem: CARMEN MANDATO/Getty Images via AFP

A chinesa Zhang Weili manteve o cinturão do peso palha feminino em luta no card principal do UFC 300, superando a compatriota Yan Xiaonan por decisão unânime (49-45, 49-45, 49-45).

O confronto também provocou lesões nos rostos das lutadoras asiáticas: Xiaonan terminou o duelo com hematomas e o rosto inchado, especialmente sob o olho direito.

Na outra decisão do evento, o brasileiro Alex Poatan nocauteou Jamahal Hill para manter o título do peso meio-pesado, encerrando a luta ainda no primeiro round.