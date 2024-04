Em processo de reconstrução, Santos completa 112 anos de história

Neste domingo, dia 14 de abril, o Santos completa 112 anos de historia. O clube, porém, ainda rema para tentar voltar a sorrir.

O Peixe vive uma fase de reconstrução, que começou ainda em dezembro de 2023, após a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. No dia 9 daquele mês, Marcelo Teixeira foi eleito presidente e prometeu uma grande mudança de cenário ao longo de 2024.

E a promessa vem sendo cumprida, pelo menos por enquanto. Um dos primeiros atos do mandatário foi anunciar Fábio Carille como novo técnico. Na sequência, acertou, junto com o treinador, a contratação de 15 jogadores. Enquanto isso, muitos que estiveram no elenco da queda foram embora.

Dentro de campo, os resultados começaram a aparecer. O Alvinegro Praiano ficou com o vice-campeonato paulista. Em 16 partidas, foram 10 vitórias, dois empates e quatro derrotas, além de 22 gols marcados e 14 sofridos. A equipe, porém, perdeu a final para o Palmeiras.

Veja o desempenhos dos reforços



Apesar do revés, a diretoria e a comissão técnica alvinegra tiraram um saldo positivo do Estadual, dando um primeiro passo para o processo de reconstrução.

"Alcançamos dois objetivos importantes da temporada: a vaga da Copa do Brasil e a decisão do Paulista. Todos querem ganhar, mas o resultado é em detalhes: em uma decisão fomos bem nos jogos, mas pecamos em lances capitais. Alcançar o vice-campeonato nas circunstâncias que tivemos, vir a são Paulo e jogar de igual para igual, tivemos chances de gols e grande parte da partida a torcida deles sentiu que estávamos bem. A equipe está em um caminho de reconstrução e no caminho certo. Temos agora o terceiro objetivo. O elenco foi formado de forma rápida, mas eficiente, bem assertiva", disse Marcelo Teixeira.

"O santista precisava desse resgate, onde você volta a dar confiança, volta a ter o seu devido local, que é a disputa de campeonatos. O santista teve a chance de mostrar a sua camisa para o Brasil e Mundo. Deixamos para trás equipes muito fortes, todas queriam estar onde o Santos está. Queríamos o título, mas o Santos caiu de pé. O Santos lutou e vamos continuar essa briga. Não vamos nos contentar apenas com essa decisão. Queremos colocar o Santos no seu devido lugar e, para isso, queremos contar com esse apoio, que é impressionante. Os torcedores estão ao lado do clube. È uma reconstrução dura e difícil, mas estamos indo em uma direção firme e forte. hoje o santista mais comemorar do que lamenta", completou.

"Lá no começo, eu não imaginava que fossemos chegar onde chegamos. Depois, começamos a acreditar que sim, pelas partidas que fizemos, pela ideia de jogo, compraram muito bem, deram uma resposta muito boa. Foram três meses de trabalho. Orgulho muito grande desse elenco. Muito triste pelo resultado, queremos sempre ganhar, mas bastante consciente do que fizemos e do que podemos fazer na temporada", analisou Carille.

"Só coisas boas. Ainda estamos buscando algumas situações. Não tivemos longa pré-temporada, é jogo em cima de jogo, muitas vezes fazendo experiências. Hoje, vejo quais variações posso fazer. Só coisas boas, pode ter certeza. Repetindo, ninguém gosta de perder, mas temos que ser realistas. Muito promissor a nossa temporada, 2025 e quem sabe 2026", ampliou.

Agora, o Santos tem que dar sequência a esse plano de reconstrução em um de seus maiores desafios da história. Pela primeira vez, a equipe vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O torneio ainda nem começou, mas o clube já está pressionado para ficar, pelo menos, entre os quatro primeiros.

O Peixe larga na competição no próximo dia 19, sexta-feira, contra o Paysandu. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20 horas (de Brasília), sem a presença de público, já que os paulistas estão punidos pelo STJD.