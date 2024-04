Em jogo de sete gols, Lyon vira sobre Brest e sobe na tabela do Campeonato Francês

Neste domingo, no Groupama Stadium, o Lyon venceu o Brest pelo placar de 4 a 3, pela 29ª rodada do Campeonato Francês. Os mandantes chegaram a ficar dois gols atrás no placar, contudo conseguiram virar a partida no último minuto.

Assim, o Lyon sobe para a sétima colocação com 41 pontos contabilizados. Já o Brest, vice-líder do torneio nacional, soma 53 pontos, dez unidades atrás do PSG, que lidera.

Pela 30ª rodada do Francês, o Lyon volta aos gramados, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), para encarar o Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes. O Brest, por sua vez, no mesmo dia, às 12h05, recebem o Monaco, no Estádio Francis-Le Blé.

? ??? ????? ?? ??????? ?????? !!!! ? Quel match, quelle remontée, quelle victoire ! ? On remonte à la 7e place du championnat ce soir ! ??? 4-3 #OLSB29 pic.twitter.com/lBWmDUpxk8 ? Olympique Lyonnais (@OL) April 14, 2024

Aos 18 minutos do primeiro tempo, o Lyon inaugurou o marcador. Corentin Tolisso recebeu assistência de Jake O'brien e mandou para o fundo das redes.

Na etapa complementar, os visitantes partiram para o campo de ataque e conseguiram virar o duelo. Aos 15 minutos, Steve Mounié contou com assistência de Romain Del Castillo para deixar tudo igual no Groupama Stadium.

Pouco depois, aos 19 minutos, o Brest virou. Romain Del Castillo, depois de contribuir com uma assistência, não perdeuy a chance de cravar o seu gol. E, três minutos depois, aos 22, Del Castillo marcou novamente e marcou o terceiro tento do Brest na partida.

A reação do Lyon começou aos 25 minutos. O experiente atacante Alexandre Lacazette estufou as redes e diminuiu a vantagem dos visitantes. Aos 35 minutos, o argentino Nicolas Tagliafico recebeu passe de Cherki e igualou o placar. Estava, assim, tudo igual, novamente.

Ambas as equipes perderam um jogador aos 41 minutos. Tagliafico e Pierre Lees Melou receberam o segundo cartão amarelo e deixaram o gramado.

Com dez de cada lado, o jogo ficou mais aberto. No apagar das luzes, aos 61 minutos (16 de acréscimo), o Lyon conseguiu a remontada. De pênalti, Maitland-Niles não desperdiçou a cobrança e deixou o quarto gol dos mandantes no confronto.