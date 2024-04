Doda Miranda conquista GP5*, aa 1.55m, no SHP Open com cavalo DTC Dinozo un Prince

Nesse domingo, o GP Troféu Nelson Pessoa Filho, a 1.55m, encerrou com chave de ouro o Concurso de Salto Nacional 5* SHP Open, que chegou sua 8ª edição, na Sociedade Hípica Paulista. O medalhista olímpico Doda Miranda sagrou-se campeão com DTC Dinozo un Prince, dupla campeã brasileira senior top e do GP Internacional Indoor em 2023.

Largaram na 1ª passagem, 33 conjuntos e quatro zeraram os dois percursos do GP, válido como observatória olímpica e, conforme a regra, os 12 melhores foram para 2ª e decisiva passagem, entre os quais quatro sem faltas. Doda com DTC Dinozo un Prince, por ter sido o mais rápido na 1ª volta, foi o último conjunto a largar e cumpriu sua missão: com mais um percurso limpo em 50s37 garantiu o título levantando a torcida na Sociedade Hípica Paulista.

Sagrou-se vice-campeão Artemus de Almeida com Dubruc Jmen, duplo zero, 51s58. Já o 3º posto coube a Felipe Juares de Lima montando Nina Blue M Marathon, que também zerou as duas passagens, em 54s84. Completou a rodada dos quatro conjuntos sem faltas nas duas passagens, Remo Tellini com Allana Semili, em 54s95.

Agora Doda se prepara para o Internacional de Saltos em Curitiba entre 24 e 28/4 e, em seguida, avalia se vai para Europa na reta final de preparação para Olimpíada. "Estou muito feliz. Fiquei praticamente quatro meses sem saltar com Dinozo, ele terminou o ano muito bem, foi campeão brasileiro, do GP do Indoor e depois fomos ao Pan (reserva) e finalizamos a temporada no Top Riders aqui na Hípica Paulista. Então eu entendi que ele precisava dessa pausa. Treinei muito pouco em casa e ele cresceu dentro SHP Open, fez quatro percursos limpos, é um cavalo maravilhoso", pontuou Doda.

"Eu tinha planejado iniciar o ano no Brasil para ver como eu ia começar. Hoje demos um grande passo, agora vou para Curitiba e decidimos como ficam os planos", finalizou.

A 2ª Etapa do ranking brasileiro senior top será o GP Internacional de Curitiba, em 28/4. Ao todo são 10 as etapas do ranking com premiação mínima cada de 250 mil, totalizando R$ 2,5 milhões na temporada 2024.