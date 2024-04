De saída do Cruzeiro, Rafael Cabral é cortado do duelo com o Botafogo

Rafael Cabral não foi relacionado para a estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, neste domingo, às 17h (de Brasília). O jogador, que vem sendo bastante criticado, sobretudo pelas suas falhas no jogo contra o Alianza, pela Copa Sul-Americana, está de saída do clube.

Para a partida contra o Botafogo, o titular será o até então reserva Anderson.

Antes do confronto contra o Alianza, no Mineirão, Rafael já vinha sendo muito criticado pelos torcedores por atuações que deixaram a desejar desde o ano passado. A gota d'água foi o gol tomado na última quinta contra o adversário peruano.

Ainda não há uma definição oficial sobre o futuro de Rafael Cabral, mas o goleiro recentemente esteve na mira do Santos, que está atuando no mercado em busca de mais reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro.

No Cruzeiro desde 2022, Rafael Cabral tem 120 partidas disputadas pela equipe mineira. Desde então, venceu o título da Série B com a Raposa.