Danilo Barbosa lamenta falta de eficácia do Botafogo contra o Cruzeiro em estreia pelo Brasileirão

Danilo Barbosa quase foi o herói do Botafogo. Ele entrou no segundo tempo, após a expulsão de Alexander Barboza, e fez o gol de empate. Contudo, aos 45 minutos, o Fogão levou um gol e perdeu para o Cruzeiro por 3 a 2, neste domingo, no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube carioca começou bem o jogo e abriu o placar com Tiquinho Soares. Contudo, já com o placar empatado, desperdiçou chances de gol. A Raposa, então, deu o bote e virou. A situação do Botafogo ficou pior. Alexander Barboza, que havia acabado de entrar no lugar de Bastos, fez falta dura em Matheus Pereira. Depois de recomendação do VAR, ele foi expulso. Danilo Barbosa, então, saiu do banco.

Fim de jogo: Cruzeiro 3 x 2 Botafogo. ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/Ap0EKHPwtO ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 14, 2024

O técnico Artur Jorge colocou Danilo e Óscar Romero. Saíram Gregore e Tiquinho. Aos 37, o volante ganhou pelo alto, após cobrança de escanteio, e empatou. Entretanto, aos 45, o Cruzeiro marcou. Danilo Barbosa analisou o jogo.

"Um jogo difícil, estreia no Brasileiro, uma equipe qualificada como o Cruzeiro, mas ressaltar que a gente também esteve muito bem no jogo. Quando estava 11 contra 11, criamos muitas oportunidades, mas nos faltou eficácia e, em um jogo como esse, quando falta eficácia, chega alguns momentos que a gente acaba sentindo", declarou Danilo Barbosa.

O jogador também destacou a entrega do time jogando com um a menos. "Mas é ressaltar o espírito de luta da equipe que, mesmo com menos um, na adversidade, conseguiu jogar, mas infelizmente ali no final acabamos sofrendo o gol. É levantar a cabeça e pensar no próximo jogo."