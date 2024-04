Corinthians: Paulinho cita papo no vestiário e crê que faltou objetividade

Paulinho revelou papo no intervalo com o técnico António Oliveira e crê que faltou objetivo ao Corinthians no empate em 0 a 0 com o Atlético-MG, neste domingo, na Neoquímica Arena, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

O volante Paulinho entende que faltou objetividade ao Corinthians para matar o jogo contra o Atlético-MG. O Timão esteve com um a mais em campo desde o início do segundo tempo e não encontrou o gol.

Nos acréscimos da primeira etapa, Battaglia foi expulso por receber o segundo amarelo após falta em Yuri Alberto. O jogo contou com 13 cartões amarelos e um vermelho.

No intervalo, Paulinho revelou que António Oliveira pediu para a equipe ter mais a posse de bola e ser objetivo nas definições. As melhores chances saíram dos pés de Wesley e Hugo, mas não foram eficientes.

Após o apito final, o técnico António Oliveira foi expulso por reclamações. Ele não estará na beira do campo contra o Juventude, na quarta-feira (17), no estádio Alfredo Jaconi.

Um primeiro tempo muito equilibrado, todos procurando o jogo, truncado. contato físico muito forte. Pediu para termos posse de bola, mas ser objetivo. Em alguns momentos faltou ser objetivo. Um dos campeonatos mais difíceis do mundo, importante começar ganhando. Infelizmente não conseguimos, vamos nos preparar para a próxima partida.

Paulinho, jogador do Corinthians