Com time misto, Palmeiras terá Endrick titular contra o Vitória

O Palmeiras estreia hoje (14) no Campeonato Brasileiro 2024 contra o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA). Abel Ferreira escolheu escalar um time misto, que terá o retorno de Endrick.

O que aconteceu

Endrick jogou a final do Paulista com um incômodo e foi poupado na Libertadores. Diante do Liverpool-URU, ele começou a partida no banco de reservas e entrou no segundo tempo.

Além de Endrick, Rony, Mayke, Luan, Vanderlan e Gabriel Menino são novidades no time titular contra o Vitória. Eles também não estiveram entre os 11 iniciais na Libertadores.

Por outro lado, Flaco López, Luís Guilherme, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Piquerez e Aníbal Moreno ficam de fora. Eles foram titulares contra o Liverpool-URU.

O Palmeiras de Abel Ferreira vai a campo com: Weverton; Mayke, Luan, Murilo e Vanderlan; Richard Ríos, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Estêvão, Rony e Endrick.

O Vitória, do técnico Léo Condé, vai a campo com: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Dudu e Rodrigo Andrade; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro.