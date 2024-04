Com Maycon no banco de reservas, Corinthians está pronto para enfrentar Atlético-MG; veja escalações

O Corinthians está definido para enfrentar o Atlético-MG pela primeira rodada da Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Para o duelo deste domingo, a principal novidade está no banco de reservas, com o retorno de Maycon entre os relacionados. O time titular é o mesmo que goleou o Nacional-PAR, na última terça-feira.

Assim, o técnico António Oliveira escalou a equipe com: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Fausto, Raniele e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto.

O time ainda não conta com o lateral esquerdo Diego Palacios, em reta final de recuperação de uma artroscopia no joelho, e com o meia Matheus Araújo, que sofreu um trauma na mão direita e fraturou o osso metacarpo.

O Atlético-MG, por sua vez, foi escalado pelo técnico Gabriel Milito com: Everson; Saraiva, Mauricio Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio e Zaracho; Igor Gomes, Paulinho e Hulk.

O Galo conta com o retorno do meia Rubens, que se recuperou de uma fratura na mão direita e é opção no banco de reservas. Por outro lado, Patrick, Brahan Palacios, Edenilson e Bruno Fuchs estão no DM.

A bola rola às 16 horas (de Brasília) em Itaquera.