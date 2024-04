Com gol de Rollheiser, Benfica vence Moreirense em casa pelo Campeonato Português

Neste domingo, no Estádio da Luz, o Benfica bateu, com tranquilidade, o Moreirense por 3 a 0, pela 29ª rodada do Campeonato Português. Os mandantes marcaram dois gols no primeiro tempo e, na etapa complementar, Benjamín Rollheiser, ex-River Plate, cravou seu primeiro gol com a camisa do clube português.

Agora, o Benfica soma 70 pontos e ocupa a segunda colocação do torneio nacional. O Sporting, líder com 74 unidades, ainda joga por esta rodada. Já o Moreirense, com 43 pontos, estaciona na sexta posição.

Pela partida de volta das quartas de final da Liga Europa, o Benfica volta aos gramados, nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), para encarar o Olympique de Marseille, no Orange Vélodrome. O Moreirense, por sua vez, neste sábado, recebe o Gil Vicente, às 11h30, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, pela 30ª rodada do Português.

Aos 18 minutos do primeiro tempo, o Benfica inaugurou o marcador. Após contra-ataque rápido, Kokçu tocou para Tiago Gouveia, que devolveu a bola ao meio-campista. O turco, livre de marcação, finalizou forte, na entrada da área, e o goleiro adversário aceitou.

O Benfica ampliou a vantagem nos acréscimos da primeira etapa, aos 46 minutos. Tomás Araújo aproveitou a sobra e finalizou, de perna esquerda, para o fundo das redes.

O terceiro do Benfica saiu aos 33 minutos da etapa complementar. Tiago Gouveia lançou para Benjamín Rollheiser, que, dentro da grande área, dominou a bola com o peito e arrematou de perna esquerda. A bola passou pelas pernas do goleiro e estufou as redes.

Confira os outros resultados deste domingo pelo Português:



Estrela Amadora 2 x 2 Rio Ave



Arouca 2 x 1 Boavista



Portimonense 2 x 2 Casa Pia