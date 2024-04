Bayer Leverkusen goleia o Werder Bremen e fatura título inédito do Campeonato Alemão

O Bayer Leverkusen venceu o Werder Bremen por 5 a 0 neste domingo e confirmou o título inédito do Campeonato Alemão com cinco rodadas de antecedência, interrompendo uma sequência de 11 troféus seguidos do Bayern de Munique na competição. Os gols da partida foram marcados por Boniface, Xhaka e Wirtz (3).

Com o resultado, o time campeão chegou aos 79 pontos e não pode mais ser alcançado pelo segundo colocado, o Bayern, que tem 63. A equipe de Bremen, por sua vez, segue com 31 pontos e se encontra na 12ª posição.

O Leverkusen volta a campo na quinta-feira, desta vez em busca da conquista da Liga Europa. O time enfrenta o West Ham, fora de casa, pela partida de volta das quartas de final. Na ida, a equipe alemã venceu por 2 a 0.

O clube comandado por Xabi Alonso também busca terminar o Campeonato Alemão de forma invicta. O Bayer Leverkusen soma 25 vitórias e quatro empates em 29 jogos pela competição de pontos corridos.

O jogo

Não demorou muito para as comemorações do Bayer Leverkusen começarem, já que a equipe abriu o placar aos 24 minutos da primeira etapa. Hoffmann recebeu na área e ia finalizar livre para o gol, entretanto, Malatini, na tentativa de bloquear, acabou cometendo a penalidade. Na cobrança, Boniface converteu.

O segundo gol saiu aos 14 minutos do segundo tempo. Boniface fez jogada pela esquerda e rolou para Xhaka, que chegou batendo de primeira, de fora da área, para balançar as redes e aumentar a vantagem do Bayer Leverkusen no placar.

Wirtz, que havia saído do banco de reservas alguns minutos antes, aumentou a vantagem aos 22 minutos. Ele recebeu passe de Andrich no meio, ajeitou a bola e encheu o pé de fora da área para marcar o terceiro.

O jogo se tornou goleada aos 37 minutos, quando, em contra-ataque, Palacios acertou lindo lançamento para Wirtz, que saiu na cara do goleiro adversário e não perdoou. Na sequência do gol, uma pequena parte da torcida invadiu o campo, porém a situação foi contida rapidamente.

Aos 44 minutos, ainda deu tempo de Wirtz marcar seu terceiro gol e o quinto dos mandantes. O camisa 10 recebeu passe, invadiu a área e bateu cruzado para o fundo das redes.

Com o apito final, e o Bayer Leverkusen confirmando o primeiro título do Campeonato Alemão de sua história, a torcida invadiu de vez o campo para comemorar com os jogadores.

Darmstadt x Freiburg

No outro jogo do dia no Campeonato Alemão, Darmstadt e Freiburg se enfrentaram no Merck-Stadion am Böllenfalltor. Com gol de Ritsu Doan, os visitantes venceram de 1 a 0.