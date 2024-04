Atlético-GO x Flamengo: horário e onde assistir ao vivo jogo do Brasileirão

Do UOL, no Rio de Janeiro

Atlético-GO e Flamengo fazem neste domingo (14) a estreia no Campeonato Brasileiro. A partida será no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, às 16h (de Brasília).

O jogo tem transmissão do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Fla chega mais forte depois do título no Campeonato Carioca. Um dos favoritos no Brasileirão, o Rubro-Negro teve campanha praticamente perfeita no Estadual.

Tite deverá levar quase sua força máxima a campo. A equipe contará com o retorno de Gerson, recuperado de uma cirurgia no rim, e de Fabrício Bruno, que havia sido poupado na última partida. O treinador também testou Bruno Henrique no ataque, no lugar de Pedro, que pode ser poupado.

O atacante Carlinhos foi relacionado pela primeira vez e inicia a partida no banco. O ex-jogador do Nova Iguaçu foi apresentado oficialmente na sexta-feira (12).

O Atlético-GO também reinou no Estadual. Foram duas vitórias contra o Vila Nova na decisão. A equipe não entra em campo desde o título no fim de semana passado.

O Serra Dourada estará dividido meio a meio para as duas torcidas. Os torcedores do Atlético-GO ficarão no lado norte, enquanto os torcedores do Flamengo ficarão na ala sul.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinicius e Guilherme Romão; Rhaldney, Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz, Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez. Técnico: Jair Ventura.

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Tite.

Atlético-GO x Flamengo - 1ª rodada do Brasileiro

Data e hora: 14 de abril de 2024, às 16h

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Transmissão: Premiere