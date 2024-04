Atlético-GO x Fla: Súmula cita xingamentos de mascote, jogador e técnico

Do UOL, no Rio de Janeiro

O "jogo maluco" entre Atlético-GO e Flamengo, no Serra Dourada (GO), ainda gera desdobramentos. A súmula do árbitro André Luis Skettino relata xingamentos do atacante atleticano Luiz Fernando, do técnico Jair Ventura e até mesmo do mascote do clube goiano. Há também a justificativa para a marcação do pênalti aos cariocas nos acréscimos, que deu a vitória ao time da Gávea por 2 a 1.

O que aconteceu

O árbitro justificou a expulsão do técnico Jair Ventura por conta dos xingamentos. O cartão vermelho aconteceu ainda no início do primeiro tempo:

"Relato que após a informação do árbitro assistente n1, senhor Felipe Alan, expulsei de forma direta o senhor Jair Ventura, técnico da equipe do Atlético Clube Goianiense, por proferir na direção do árbitro da partida as seguintes palavras: ''dá cartão, seu filho da p...', e após para o arbitro assistente n1: 'vai tomar no seu c.., vai tomar no seu c...".

No caso de Luiz Fernando, Skettino citou a entrevista dada pelo jogador ao Premiere após o jogo. Na ocasião, o atacante do Atlético-GO disse que o árbitro "só fez m...":

"após o término da partida e antes da finalização da súmula, tomei conhecimento através da rede social Instagram @ge.globo, de declarações insultuosas e ofensivas do atleta da equipe do Atlético Goianiense, senhor Luiz Fernando Moraes dos Santos, declarações essas dadas em uma entrevista na qual transcrevo abaixo as falas do mesmo: 'foi um grande espetáculo, acho que quem estragou foi o árbitro, o árbitro hoje só fez merda, cagou o jogo todo, já veio aqui mal intencionado pra mim(sic), aquele impedimento que teve que ninguém sabe que impedimento é aquele. Deu um pênalti que não existe... Botam o cara pra vir aqui roubar nós dentro da nossa casa'. Informo que me senti ofendido à minha honra".

Sobre o xingamento do mascote Dragolino, ele teria ocorrido após o jogo, quando a arbitragem se dirigia para o vestiário:

"Relato que após o término do jogo, quando a equipe de arbitragem se dirigia para o vestiário, foi abordada pelo mascote, identificado como senhor Paulo Marcos, que proferiu as seguintes palavras: "seus filhos da p..., ladrões, vai toma no seu c...".

Há ainda uma citação a um preparador de goleiros do Atlético-GO. Ele teria incitado a torcida da casa a xingar a arbitragem:

"Relato que quando a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário, após o término do primeiro tempo, o senhor Claúdio Cerqueira, preparador de goleiros da equipe do Atlético Goianiense, incitou com gestos sua torcida para que xingassem a equipe de arbitragem".

Árbitro justifica pênalti para o Fla: "Jogo brusco grave"

O árbitro justificou o pênalti para o Flamengo os acréscimos por conta de um "jogo brusco grave". Na ocasião, o VAR foi acionado e a arbitragem avaliou que a cotovelada de Maguinho no rosto de Bruno Henrique foi suficiente para a penalidade:

"Expulsei de maneira direta o senhor Magno da Silva, da equipe do Atlético Clube Goianiense, aos 55 minutos do 2 tempo, por jogo brusco grave ao atingir com o cotovelo o rosto de seu adversário, na disputa de bola. O jogador atingido teve um sangramento na boca por essa ação, foi atendido e continuou na partida normalmente".