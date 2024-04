Atacante do Atlético-GO detona árbitro de jogo contra o Fla: 'Só fez merda'

O atacante Luiz Fernando, do Atlético-GO, fez fortes críticas ao árbitro André Luiz Skettino por suas decisões no jogo contra o Flamengo, no Serra Dourada, pela primeira rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

Luiz Fernando disparou que o árbitro "só fez merda" e que "cagou o jogo todo". Autor do gol do Dragão, o atacante acrescentou que o profissional da arbitragem esteve "mal-intencionado" e que roubou o time goiano.

André Luiz Skettino protagonizou diversas polêmicas na partida. Ele expulsou o técnico Jair Ventura ainda no início do confronto por reclamação, anulou um gol do Atlético por impedimento com auxílio do VAR, e assinalou um pênalti para o Flamengo no apagar das luzes — também com ajuda do árbitro de vídeo.