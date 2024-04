Arsenal sofre dois gols no final, perde para o Aston Villa e se complica no Inglês

O Arsenal decepcionou e foi derrotado pelo Aston Villa por 2 a 0, neste domingo, no Emirates Stadium, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. O gols da vitória dos visitantes foram anotados por Bailey e Watkins, nos minutos finais do confronto.

Com a derrota, o Arsenal desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança da competição. A equipe ocupa a segunda posição, com 71 pontos - dois a menos que o líder Manchester City. Além disso, o time de Mikel Arteta perdeu uma invencibilidade de 11 jogos no torneio.

Antes de entrar em campo, o Aston Villa já havia assumido a quarta posição da tabela por conta da derrota do Tottenham para o Newcastle por 3 a 0. Com a vitória, a equipe chegou aos 63 pontos - três a mais que o time londrino.

Os donos da casa voltam a campo nesta quarta-feira, para o jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Bayern. As equipes empataram em 2 a 2 o primeiro duelo. Os visitantes têm compromisso válido pelas quartas de final da Conference League, contra o Lille, nesta quinta-feira. O time venceu a partida de ida por 2 a 1.

O jogo foi equilibrado no primeiro tempo, com a posse de bola dividida entre as equipes. O Arsenal foi dono das melhores oportunidades, mas parou na boa atuação do goleiro Emiliano Martínez.

As coisas começaram a desandar para o Arsenal no final do segundo tempo. Aos 39 minutos, Leon Bailey aproveitou cruzamento rasteiro e tocou com o gol aberto para abrir o placar do jogo para o Aston Villa.

Logo depois, aos 42 minutos, os visitantes ampliaram o marcador. Watkins, com tranquilidade, encobriu o goleiro Raya e matou de vez o jogo.

