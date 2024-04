Após empate com Atlético-MG, Coronado reforça que pode ajudar Corinthians em diferentes posições

O meia Igor Coronado, que recentemente se recuperou de dengue, reforçou que pode ajudar o Corinthians em diferentes posições. O atleta entrou no segundo tempo do empate do Timão com o Atlético-MG, neste domingo, pela estreia do Campeonato Brasileiro.

Coronado não nega que prefere jogar como "camisa 10", mas destacou em contato com os repórteres que já atuou de diferentes maneiras ao longo da carreira.

"A minha posição preferida é como 10, mas posso jogar pela esquerda, joguei pela direita. Estou à disposição do António para jogar o máximo que puder", disse Igor, após a partida.

Coronado aproveitou para falar da comparação de seu futebol com o de Jadson, meia que fez história com a camisa do Corinthians. O tema vem repercutindo nas redes sociais e o camisa 77 reconheceu que os estilos são semelhantes.

"Acho que parece (estilo de jogo), já tinha ouvido. Fico feliz com a comparação e espero poder mostrar muito mais", complementou.

O meia atuou por 14 minutos no empate com o Atlético. Alguns torcedores queriam ver o jogador por mais tempo, mas o técnico António Oliveira disse em coletiva que vem tendo cautela com sua minutagem, já que ele ficou muito tempo parado por problemas físicos.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Juventude, na quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), em Caxias do Sul.