António valoriza "equilíbrio" do Corinthians e questiona arbitragem após empate com Atlético-MG

O técnico António Oliveira valorizou o equilíbrio da equipe do Corinthians após o empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, neste domingo. O treinador, que foi expulso após o apito final, também questionou a arbitragem de Yuri Elino Ferreira da Cruz, que deu o que falar entre elencos e torcedores.

"Evidentemente que deveríamos ter feito mais na criação, mas nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio, não jogamos sozinho. É um adversário muito bom coletivamente e principalmente individualmente. Prometi uma equipe equilibrada e competitiva, e isso aconteceu. Não é tendo 10 jogadores na frente, que vamos ser ofensivos. Quem conhece minhas equipes sabe que são equipes seguras defensivamente, equilibradas. O resultado foi justo, jogo difícil, poderíamos ter vencido sim, mas somamos um ponto", comentou António em entrevista coletiva.

O português aproveitou a oportunidade para falar sobre a arbitragem de Yuri Elino Ferreira da Cruz, que desagradou ambas as equipes. Na visão do treinador, o juiz quis "compensar" a expulsão de Battaglia e não teve critério em algumas decisões tomadas durante a segunda etapa.

"Cada um faz o seu trabalho da maneira que sabe, pode. Não gostaria de ser juiz, é uma função muito difícil, é o único que não pode falhar. Ele tem família, faz as coisas de forma honesta, não há dúvida nenhuma. Agora, não pode querer compensar na segunda etapa algo que ele acertou no primeiro. Parece que ele quis compensar na segunda etapa. A bola ficou parada 60% do tempo, isso não é possível. Pede-se para valorizar o espetáculo. Tem uma situação gritante, em que o Yuri está no chão, o árbitro deixou seguir. E nós recuperamos a bola, o jogador deles caiu, e o juiz parou. Não pode ser. Tem que ter critério, pois isso gera caos. Ele foi mal para os dois lados em algum momento, mas não vou bater mais nele, ele fez o melhor que pôde", comentou António.

O jogo em Itaquera foi truncado, com poucas chances de gol. Mesmo com um a mais ao longo de todo segundo tempo, o Timão não conseguiu furar o bloqueio atleticano. Assim, ambas as equipes iniciam a liga nacional com um ponto somado.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Juventude, na quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), em Caxias do Sul, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.