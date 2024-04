Algoz de brasileiro, Tsarukyan explica soco em fã no UFC 300: 'automático'

Durante o UFC 300, em Las Vegas (EUA), Arman Tsarukyan mostrou que estava com fome de luta antes mesmo de pisar no octógono e acabou sobrando para um fã, que terminou sendo agredido.

O que ele disse

Foi no automático. "Ele pareceu que queria me dar um soco e eu acabei reagindo e foi isso. Quando você está perto de mim, é automático. Eu sou da Rússia, não faça isso, por favor. Ou irei para a prisão nos EUA", disse durante coletiva após a luta.

A agressão aconteceu quando o lutador estava a caminho do octógono para enfrentar Charles Do Bronxs. O armênio ignorou as câmeras e agrediu o fã.

Embora tenha recebido algumas vaias enquanto estava a caminho, Arman Tsarukyan não confirmou se esse também não poderia ter sido um dos motivos. Ele também não se desculpou.

Arman Tsarukyan punched a fan during his walkout to fight Charles Oliveira pic.twitter.com/DMoX27o8H1 -- Happy Punch (@HappyPunch) April 14, 2024

Apesar do episódio pré-luta, o armênio não perdeu o foco no combate e venceu a batalha contra Charles por decisão dividida.