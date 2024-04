Abel critica gramado do Barradão e compara Palmeiras a carro de Fórmula 1

Após o triunfo do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Vitória, fora de casa, na estreia do Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira criticou o gramado do Barradão e comparou seu time a um carro de Fórmula 1.

O que ele disse

O treinador português disse que o jogo vai 'deixar marcas'. Abel Ferreira ressaltou que a condição ruim do gramado deixou os jogadores exaustos no fim da partida. De acordo com ele, os palmeirenses chegaram ao vestiário 'sem forças para tirar a roupa'.

Abel Ferreira disse que o gramado levou a erros individuais durante o jogo. O técnico do Palmeiras ressaltou que o cansaço aumentado pelo desgaste com a grama 'alta, difícil e dura', provoca decisões erradas.

Gramado duro, difícil, alto. Eu prefiro sintético. É um gramado que deixa marcas para o próximo jogo. Vocês viram a dificuldade. Quem entrou e quem iniciou. Chegaram ao vestiário sem força para tirar a roupa. Parabenizar os meus jogadores pela vitória em um campo difícil, uma equipe organizada. Parabenizar pelo esforço extra necessário hoje. Temo que a gente pague caro por isso. [...] Tenho que lembrar que jogamos há três dias, fizemos viagem, temos jogo daqui dois dias. E, por mais que eu queira que os jogadores sejam perfeitos, eles vão falhar. Os erros nos minutos finais tiveram muito a ver com a qualidade do gramado. É um desgaste tremendo e, quando você está cansado, não toma as melhores decisões. Isto para os dois times.

Abel Ferreira comparou seu time a um carro de Fórmula 1. O treinador explicou que, assim como os automóveis de corrida, a equipe precisa de novas configurações para cada jogo, pensando nas características específicas de cada 'pista'.

Uma equipe de futebol é como um carro de Fórmula 1. A cada jogo é preciso afinar o setup, os jogadores, olhar para a estratégia, se a próxima pista será mais dura, menos dura, com mais ou menos buracos, grama alta, baixa.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (17). Pela segunda rodada do Brasileirão, o time alviverde enfrenta o Inter, na Arena Barueri, às 21h30 (de Brasília).