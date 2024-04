Vitória x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo pela 1ª rodada do Brasileirão

Palmeiras e Vitória se enfrentam na tarde deste domingo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador.

O duelo marcará o encontro entre os atuais campeões das Séries A e B do Brasileirão. O Verdão vem de vitória contra o Liverpool-URU de virada, por 3 a 1, no Allianz Parque, pela Libertadores. No último fim de semana, a equipe bateu o Santos e conquistou o Paulistão pelo terceiro ano consecutivo.

Em 2024, o Palmeiras vai em busca do tricampeonato brasileiro. Depois de erguer o troféu nacional em 2022 e 2023, o técnico Abel Ferreira pode conquistar o seu 11º título pelo clube alviverde.

O treinador tem dois desfalques certos para a estreia no Brasileiro: Dudu e Bruno Rodrigues, lesionados. Zé Rafael é dúvida, pois ainda se recupera de uma virose e uma lombalgia. O jovem atacante Endrick também pode ser poupado em virtude da sequência pesada de jogos.

Do outro lado, o Vitória fez uma grande campanha na Segunda Divisão do ano passado e garantiu o acesso à elite do futebol brasileiro com algumas rodadas de antecedência. O Leão ainda vem da conquista do Campeonato Baiano ao derrotar o rival Bahia na decisão estadual.

O time comandado por Léo Condé está reforçado por novas peças, como Luiz Adriano, Reynaldo, Luan Santos, Jean Mota, Pablo e Léo Naldi. O zagueiro Bruno Uvini, que veio do Grêmio, não apareceu no BID da CBF e ainda não fica à disposição.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA X PALMEIRAS

Local: Barradão, em Salvador (BA)



Data: 14 de abril de 2024 (domingo)



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)



Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)



VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Patric; William Oliveira e Rodrigo Andrade; Osvaldo, Matheusinho e Dudu; Alerrandro.



Técnico: Léo Condé

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Lázaro (Luan), Endrick (Estêvão) e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira