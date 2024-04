Vitória encerra preparação e define relacionados para jogo com Palmeiras

Pela manhã deste sábado, o Vitória encerrou a preparação para estrear no Campeonato Brasileiro de 2024 contra o Palmeiras. O jogo acontece no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador.

As atividades no Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz começaram logo às 8h. Os atletas participaram do café e fizeram a foto oficial do 30º título do Campeonato Baiano, conquistado sobre o Bahia no último domingo.

Na sequência, os jogadores assistiram um vídeo com uma análise de seu adversário da primeira rodada do Brasileirão, o Palmeiras. Já no campo do CT Manoel Pontes Tanajura, o preparador físico Diego Kami Mura passou uma atividade de aquecimento.

Depois, o treinador Léo Condé separou os titulares para uma movimentação tática e ensaio de bolas parados. Enquanto isso, no campo 2, o assistente técnico Renato Negrão comandou uma atividade com o restante do grupo. Os goleiros também realizaram treinos específicos com os preparados Itamar Ferreira e Paulo Musse.

Os 23 jogadores que foram relacionados para jogo contra o Verdão estão concentrados na chácara Vidigal Guimarães desde o fim dos treinamentos. Dos recém-contratados pelo Vitória, seis foram chamados, são eles: Bruno Uvini, Léo Naldi, Luiz Adriano, Luan Santos, Jean Mota e Daniel Júnior.

Em busca dos primeiros três pontos, o Vitória busca um resultado diferente do o último confronto contra os paulistas, em 2018, pelo Brasileirão. Na ocasião, o Palmeiras, que já era campeão antecipado, venceu o jogo no Allianz Parque por 3 a 2.

Palmeiras e Vitória são os atuais campeões da Série A e B, respectivamente. No pré-jogo terá diversas ações para a festa das faixas dos campeões brasileiros.

Confira a programação do Vitória no dia do jogo contra o Palmeiras

10 horas - Limite para o café



12 horas - Almoço



16h30 - Preleção



17 horas - Saída para o Estádio Barradão



18h30 - Início do jogo diante do Palmeiras