Vasco lança camisa em homenagem a Dinamite, que faria 70 anos

O Vasco da Gama divulgou neste sábado (13) seu novo uniforme titular para a temporada 2024, que faz uma homenagem a Roberto Dinamite, ex-atacante e um dos maiores ídolos da história do clube.

O que aconteceu

O Vasco divulgou as primeiras imagens de seu novo uniforme I, que é preto com a tradicional listra branca diagonal. Ele representa uma combinação de camisas que Dinamite venceu em sua vitoriosa passagem pelo Cruzmaltino.

O uniforme leva a Cruz de Malta bordada e a frase 'Dinamite Eterno' ao longo da faixa, além da silhueta do ex-jogador na nuca e uma verdadeira 'declaração' ao ídolo escrita na parte inferior.

No material de divulgação, o Vasco utilizou inteligência artificial para recriar a voz do ídolo, que 'narra' o vídeo sobre o lançamento. O texto destaca grandes momentos de Dinamite como jogador cruzmaltino, e a forte ligação do ídolo com o clube e a torcida vascaína.

A estreia da nova camisa titular de 2024 acontece no jogo contra o Grêmio neste domingo (14), pela rodada de estreia do Brasileirão 2024, um dia após aquele que se comemora os 70 anos que Dinamite comemoraria na data.

O troféu de artilheiro do Brasileirão leva o nome de Roberto Dinamite a partir desta edição.

"Eu sempre estarei vivo no peito de cada vascaíno que usa a nossa camisa com tanto orgulho e amor, que tem a cruz e o coração como uma coisa só."#DinamiteEterno #VascoDaGama pic.twitter.com/WTVSi1IsKD -- Vasco da Gama (@VascodaGama) April 13, 2024

Dinamite, o 'Maior de Todos'

Roberto Dinamite nasceu em Duque de Caxias-RJ em 13 de abril de 1954 e estreou como profissional pelo Vasco em 1971, aos 17 anos de idade. Permaneceu até 1979 e retornou mais tarde, defendendo o clube também entre 1980 e 1992.

O ex-atacante é o maior artilheiro da história do Brasileirão, com 190 gols marcados, além de ter marcado sua história como goleador em clássicos contra Flamengo, Botafogo e Fluminense. Foi o expoente da conquista da Série A de 1974, além de ter vencido cinco vezes o Campeonato Carioca.

Como presidente do Vasco, levou o clube a vencer a Série B do Brasileirão em 2009 e a Copa do Brasil em 2011, além das quartas de final da Copa Libertadores do ano seguinte. Terminou seu segundo mandato com o clube novamente rebaixado.

Dinamite morreu no Rio de Janeiro em 8 de janeiro de 2023, aos 68 anos de idade, em decorrência de um câncer diagnosticado no ano anterior.