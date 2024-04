Vai trocar? Quais treinadores já começam o Brasileirão ameaçados

O Brasileirão começa neste sábado (13) com treinadores já ameaçados. Reflexo dos Estaduais e das competições continentais, alguns técnicos já estão no pico da pressão ou precisam resolver os problemas das equipes rapidamente sob pena de serem os primeiros demitidos da edição 2024 do torneio.

Ameaçados

Eduardo Coudet (Inter): Derrotado na semifinal do Gauchão pelo Juventude, Chacho está ameaçado no Internacional. Ainda que a direção garanta que não tem qualquer chance de mudança na comissão, os dois empates pela Sul-Americana colocam o argentino contra a parede. Um infortúnio no Beira-Rio diante do Bahia pode tornar a pressão insustentável.

Thiago Carpini (São Paulo): Chega para a primeira rodada do Brasileirão ainda pressionado. A vitória sobre o Cobresal (CHI) foi o suficiente para mantê-lo no cargo e diminuir a temperatura, mas o treinador ainda é bastante questionado. Uma derrota com atuação ruim para o Fortaleza pode tornar o clima ainda mais hostil e acelerar sua saída.

Se não melhorar...

Arthur Jorge - Contratado há pouco tempo pelo Botafogo, Arthur Jorge precisa colocar o time nos trilhos o quanto antes. Depois da derrota para LDU pela Libertadores, o português busca amenizar a oscilação da equipe.

Fernando Seabra - A exemplo de Arthur Jorge, Seabra estreou recentemente no Cruzeiro. Entretanto, já convive com um clima longe do ideal. Com protestos da torcida e derrapadas preocupantes — como o empate contra o Alianza pela Sul-Americana — é necessário reverter o cenário para não tornar a passagem pelo comando menor do que o esperado.

Pedro Caixinha - O português vive seu momento de maior contestação no Red Bull Bragantino. Contudo, o foco de pressão é restrito à torcida. A direção do Massa Bruta ainda respalda o trabalho do treinador. Mas se os resultados e atuações não melhorarem, a situação pode mudar rapidamente.

Juan Pablo Vojvoda - O Fortaleza não começou bem a temporada. Depois de perder para o Ceará na decisão do Estadual, Juan Pablo Vojvoda não chega a estar ameaçado, mas precisa mostrar resultado. Atualmente, as cobranças da torcida são mais fortes sobre os jogadores do que apontadas ao comando técnico.

Renato Gaúcho - Renato é ídolo máximo no Grêmio e foi heptacampeão gaúcho há pouco tempo, porém os tropeços na Libertadores colocam o treinador na obrigação de reverter o cenário. Depois de perder para o The Strongest na estreia e ser surpreendido com nova derrota em casa para o Huachipato, Portaluppi precisa colocar as coisas no lugar para seguir com tranquilidade seu trabalho.

Rogério Ceni - A torcida do Bahia se decepcionou com o começo da temporada 2024 sob comando de Ceni. Depois de investimentos altos capitaneados pelo grupo City, como as chegas de Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre e a manutenção de Cauly, a expectativa era alta. Por isso, a derrota na final do Estadual e as dificuldades em clássicos contra o Vitória já dão indícios de problemas ao treinador. Hoje ele não pode ser considerado ameaçado, mas se o cenário não mudar, a situação tende a ficar complicada.