Time de Ryan Reynolds faz história e conquista 2º acesso seguido no Inglês

O Wrexham AFC, do País de Gales, venceu hoje (13) o Forest Green Rovers por 6 a 0. A goleada garantiu o acesso da quarta para a terceira divisão do Campeonato Inglês.

O que aconteceu

Em jogo válido pela 44ª rodada da Football League Two (liga equivalente à quarta divisão do Campeonato Inglês), o Wrexham venceu em casa o Forest Green Rovers pelo placar de 6 a 0.

Além de garantir os três pontos, o Wrexham também se beneficiou da derrota do MK Dons para o Mansfield Town, que também brigam pelo acesso.

O time do País de Gales ocupa agora a segunda posição da tabela, oito pontos à frente do quarto colocado, com mais seis a serem disputados até o fim da temporada. Na League Two, os três primeiros sobem automaticamente para a League One. Há uma quarta vaga definida em confrontos mata-mata.

É a primeira vez em seus 159 anos de história que o Wrexham tem dois acessos consecutivos. O time volta à terceira divisão após 19 anos.

FULL TIME | Wrexham AFC 6-0 Forest Green Rovers



?? #WxmAFC pic.twitter.com/w5ZO0QrzaF -- Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) April 13, 2024

Conquistas recentes

Em 2020, os atores de Hollywood e empresários Ryan Reynolds e Rob McElhenney compraram o Wrexham com o objetivo de tirar o time da quinta divisão.

Na primeira temporada com os novos donos, a equipe ficou em oitavo lugar e foi eliminada nos playoffs. A primeira ascensão veio em 2023, quando foi campeão da National League com 111 pontos, um recorde da competição.