Teixera fala sobre Patrick, troca com Fortaleza, compra de Hayner e afastamento de Morelos

Presente em evento de comemoração do aniversário do Santos no Monte Serrat, o presidente Marcelo Teixeira aproveitou a chance para explicar neste sábado as negociações que envolvem o clube antes do início da Série B do Brasileirão. Alguns casos estão bem encaminhados, como a chegada do meia Patrick (Atlético-MG), a compra de Hayner, a troca com o Fortaleza entre Felipe Jonatan e Escobar e o afastamento do atacante Morelos.

Por fim, Marcelo Teixeira ainda falou sobre algumas especulações. Ele negou interesse em dois jogadores que estão livres no mercado: o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Alexandre Pato.

Veja abaixo as explicações de Marcelo Teixeira:

Compra de Hayner

"No caso do Hayner houve uma comunicação por parte do Azuris e esperávamos o documento do interessado. Nós reunimos o Comitê de Gestão, ouvindo a comissão técnica e a coordenação de futebol e decidimos exercer a compra do contrato. Já estava definido em contrato que poderia ser uma compra parcelada, só não há definido o número específico de parcelas, é o que está sendo discutido agora. São coisas que não se decidem rapidamente. O mais importante é que exercemos o direito da compra"

Troca de Felipe Jonatan e Escobar

"O Felipe acertou mais rápido e o Escobar foi algo mais demorado, com outros padrões de valores. Tem que haver o enquadramento ao nosso teto salarial. Não fugiremos da nossa realidade. Está bem encaminhado para o acerto".

Chegada de Patrick

"Não gosto de fazer antecipações, assim que trabalhamos neste período que assumimos o clube. Óbvio que existe uma tratativa junto ao Atlético-MG, há possibilidade não só do empréstimo como um negócio em definitivo. Acredito que está bem encaminhado".

Afastamento de Morelos

"O Morelos é uma definição técnica, não de diretoria, que foi tomada como ocorreram outras decisões no começo do ano. Existe um problema gravíssimo que é um contrato existente daqueles que são remanescentes da gestão passada - o Morelos e o Dodô - e que estavam sendo discutidos. Se há uma conclusão com referência à continuidade do atleta, passa a ser compromisso da diretoria resolver essa situação".