Sub-15 e sub-17 do Santos goleiam o EC São Bernardo pelo Paulista

O sub-15 e o sub-17 do Santos golearam o EC São Bernardo na manhã deste sábado, no CT Rei Pelé, pela segunda rodada da fase inicial do Campeonato Paulista. A categoria mais jovem venceu por 4 a 1, com gols de Gabriel Neves, Maylon, Nadson e Guilherme Sant'ana. Pedro Padula (3x), Benicio e Juninho marcaram os gols da goleada por 5 a 0 aplicada pela categoria mais velha.

As equipes estrearam na competição no sábado passado, quando golearam o Mauaense pelo mesmo placar. Ambas as partidas foram vencidas pelo Peixe por 7 a 0.

As duas categorias lideram o Grupo 14 da competição, com seis pontos conquistados, e voltam a campo no próximo sábado, para enfrentarem o Jabaquara, no Estádio Espanha, em Santos. Como ocorreu neste sábado, o sub-15 joga às 9h (de Brasília) e o sub-17 às 11h.

Antes dos duelos contra o Jabaquara, os times têm compromissos pela Copa Buh, contra o Polo Novorizontino Santos. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé. O sub-15 entra em campo às 14h e o sub-17 às 16h.

Santos sub-15: Fernando Amaral; Lucas Camargo, Gabriel Neves, Nathan e Maylon (João Sá); Mateus Mendes (Lucas Henrique), Vinícius Rocha (Ian Fernandes) e Evandro (Vitinho); João Borges (Hudson), Nadson (Guilherme Paolini) e Guilherme Sant'ana (Matheus Rocha). Técnico: Fabrício Monte.

Santos sub-17: Paulo Henrique; Gianlucca (Roberto), Ryan, Gustavo Assis e Rafael Gonzaga; Gabriel Paes (Cabelo), Murillo Pará (Murilo Teixeira) e Lucas Jaime (Yuri Soares); Benício (Vinícius Fabri), Pedro Padula (Juninho) e Fernando Pradella (Dudu Gimenes). Técnico: Elder Campos.