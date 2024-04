Fortaleza liquida São Paulo em dois chutes no gol, e Carpini é hostilizado

O Fortaleza foi letal no contra-ataque e venceu o São Paulo por 2 a 1 no MorumBIS, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo dramático para o técnico Thiago Carpini.

Lucero e Machuca fizeram os gols da partida, aos 21 e aos 34 minutos do segundo tempo. Foram os dois únicos chutes a gol do time visitante.

André Silva descontou para os donos da casa. O atacante balançou a rede pela segunda vez em quatro jogos pelo novo clube.

Carpini foi alvo de xingamentos após o segundo gol sofrido e no apito final. O treinador já havia sido vaiado antes de a bola rolar, quando teve seu nome anunciado na escalação, e ouviu torcedores gritarem "vai tomar no c*" e "burro" quando o placar ficou ainda mais desfavorável e depois no fim da partida.

James Rodríguez entrou no segundo tempo, mas pouco conseguiu fazer. O meia colombiano começou no banco para ser poupado e entrou quando o placar ainda estava zerado.

O Leão do Pici foi a três pontos e assumiu a vice-liderança provisória na tabela, junto do Inter. Já o Tricolor paulista segue zerado e está na parte de baixo.

Ambas as equipes voltam a campo na quarta (17) para a segunda rodada do Brasileirão. O São Paulo visita o Flamengo, às 21h30 (de Brasília), enquanto o Fortaleza recebe o Cruzeiro mais cedo, às 20h.

Curiosidade: O São Paulo segue sem vencer jogando contra Vojvoda. O técnico nunca foi derrotado nos 11 jogos em que enfrentou o time paulista, no comando de Talleres e Fortaleza, somando seis vitórias e cinco empates.

Como foi o jogo

O técnico Thiago Carpini, do São Paulo, no jogo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão Imagem: Gustavo Motta/Ag. Estado

A partida começou truncada, com as equipes espelhadas e se travando com faltas. Os dois times foram escalados no mesmo esquema tático, o 3-5-2, e as ações ficaram concentradas na zona central do campo. O São Paulo tentou pressionar, mas não conseguia infiltrar a defesa visitante, que veio armada para o contra-ataque.

O São Paulo vinha com dificuldade de criação e demorou para tomar a dianteira e a levar perigo. O Fortaleza até chegou a equilibrar o jogo no início, mas passou a ficar encurralado na metade do primeiro tempo e voltou a ficar recuado. A torcida são-paulina ia empurrando o time e fazendo a sua parte da arquibancada.

João Ricardo foi fundamental para o placar permanecer zerado até o intervalo. O goleiro do Leão do Pici fez duas defesas difíceis e as principais, e poucas, oportunidades do time da casa. Já Rafael terminou a primeira etapa sem ser exigido nem uma vez.

O Fortaleza foi fatal nas duas chances que teve e encaminhou a vitória. O time visitante melhorou na volta do segundo tempo, anulou a construção das jogadas do adversário e matou o jogo no contra-ataque.

O Tricolor paulista ainda teve esperanças com André Silva e ensaiou uma reação no último gás. O time mandou blitzes ofensivas para tentar arrancar o empate, mas não teve sucesso e a torcida protestou com o resultado. Derrota amarga para o clube e também para Carpini, que fica mais ameaçado no cargo.

Gols e destaques

Calleri, do São Paulo, e Brítez, do Fortaleza, em jogo do Brasileirão Imagem: Leonardo Lima/Agif

Primeira chegada: Com 17 minutos do primeiro tempo, Alisson deu um tapa por cima e lançou Calleri na área. O atacante argentino sairia livre, mas a marcação chegou contestando e João Ricardo conseguiu se antecipar e ficar com a bola.

Luciano acerta a trave: Aos 20', o camisa 10 são-paulino recebeu de Pablo Maia na intermediária, conseguiu ajeitar e bateu colocado de canhota. A bola bateu na trave, nas costas do goleiro e saiu pela linha de fundo.

João Ricardo salva: Aos 30', Michel Araujo recebeu na esquerda, invadiu a área passando entre dois e a bola respingou para Alisson. O camisa 25 bateu firme, no canto direito, mas viu o goleiro do Fortaleza voar para espalmar para escanteio.

1x0: Aos 21' do 2º tempo, Moisés ganhou no primeiro tempo, avançou e tocou para Pochettino na intermediária. O camisa 7 cruzou para a área, Lucero dominou no peito com espaço e bateu cruzado para inaugurar o placar no primeiro chute a gol da equipe.

João Ricardo de novo. Aos 25', Erick recebeu na direita e virou o jogo na área para William Gomes, que amorteceu e encheu o pé, mas João Ricardo, novamente, defendeu.

2x0: Aos 34', em novo contra-ataque, Machuca partiu em velocidade, invadiu a área e bateu cruzado, superando Rafael para ampliar.

2x1: Aos 39', Erick tocou para André Silva na intermediária, que ajeitou e soltou uma bomba cruzada de fora da área. Sem chances para João Ricardo.

Ficha técnica

São Paulo 1 x 2 Fortaleza

Competição: 1ª rodada do Brasileirão

Local: MorumBIS, em São Paulo

Data e hora: 13 de abril de 2024, às 21h

Público: 35.055 torcedores

Renda: R$ 1.836.126,00

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves

VAR: Pablo Ramon Gonçalves

Amarelos: Pochettino, Brítez, Lucero, Luciano

Vermelho: Não houve

Gols: Lucero, aos 21'/2ºT, Machuca, aos 34'/2ºT, André Silva, aos 39'/2ºT

São Paulo: Rafael; Arboleda, Diego Costa e Ferraresi; Igor Vinícius (Erick), Pablo Maia, Alisson (Rodrigo Nestor), Galoppo (James Rodríguez) e Michel Araujo (William Gomes); Luciano (André Silva) e Calleri. Técnico: Thiago Carpini

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kuscevic e Titi; Bruno Pacheco, Hércules (Pedro Augusto), Zé Welison (Lucas Sasha), Pochettino e Yago Pikachu (Machuca); Marinho (Moisés) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.