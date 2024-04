São Paulo chega ao Brasileirão discutindo protocolos para esvaziar DM

O São Paulo estreia neste sábado (13) contra o Fortaleza no Brasileirão 2024 e trabalha para passar pela competição com o mínimo possível de lesões.

O técnico Thiago Carpini, a diretoria e o Departamento Médico tiveram algumas reuniões nos últimos dias. O clube tem sofrido com lesões desde o início da temporada e o problema é recorrente.

O UOL apurou que a principal pauta no encontro foram os protocolos do DM. As partes discutiram novos procedimentos para jogadores lesionados, tanto na entrada quanto na liberação do Departamento Médico.

Não se tratou se uma reunião onde as partes 'apontaram dedos', mas uma oportunidade para discutir melhorias em prol de todos. Não houve cobranças duras de nenhum lado, mas sim um esforço para entender o cenário.

A reportagem ouviu que as partes acharam a reunião proveitosa. O técnico Thiago Carpini falou sobre o tema na última coletiva e levou uma lista com jogadores lesionados.

É recorrente e um problema que precisamos resolver internamente: todos os departamentos assumirem as suas responsabilidades. Tivemos reuniões internas ontem, anteontem e vamos ter outra amanhã. Algo precisa ser feito. A gente precisa dividir essa responsabilidade para que isso não aconteça nos 90 minutos e não sobrecarregar os atletas. Primeiro em mim, e prefiro que a responsabilidade seja minha. Mas precisamos dividir.

Atualmente, o DM do São Paulo tem sete jogadores: Luiz Gustavo, Moreira, Rafinha, Iba Ly, Lucas, Wellington Rato e Ferreira. Rodriguinho e Patryck foram recém-liberados e já treinaram com o grupo.

O UOL ouviu que os volantes Luiz Gustavo e Iba Ly e o lateral-direito Moreira estão próximos de ficarem à disposição. Existe a expectativa de que Luiz Gustavo já volte aos treinos na próxima semana.

