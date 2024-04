Romero projeta início de Campeonato Brasileiro do Corinthians: "Não tem jogo fácil"

O atacante Ángel Romero, artilheiro do Corinthians na temporada com nove gols, projetou o início de Campeonato Brasileiro da equipe. O camisa 11 entende que a liga nacional pode trazer muitas dificuldades, mas confia no grupo de jogadores do Timão.

"No Brasileiro não tem jogo fácil. Jogando em casa, fora, é difícil. Vamos ter Atlético-MG aqui, Juventude fora... são Jogos complicados, precisamos estar preparados e sinto que estamos, A gente vem de uma sequência de vitórias, estamos bem como grupo, você sente o ambiente. Nós queremos a mesma coisa. Conheço bem o clube, sei como que funciona quando todo o grupo quer ganhar alguma coisa", comentou Romero à Corinthians TV.

O Timão inicia sua trajetória no Brasileiro neste domingo, contra o Atlético-MG. A bola rola às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

Sob o comando de António Oliveira, o Corinthians vem de uma sequência de seis jogos de invencibilidade, incluindo o amistoso contra o Londrina. A última derrota da equipe foi contra a Ponte Preta, no dia 25 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista.

Com sete títulos de Campeonato Brasileiro, o Corinthians busca voltar a vencer o torneio que não conquista desde 2017. De forma geral, as últimas campanhas do Timão na liga nacional foram decepcionantes e o clube quer mudar esse cenário em 2024.