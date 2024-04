Presidente do Santos coloca em dúvida denúncias contra técnico do time feminino

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, se manifestou sobre os protestos das atletas do futebol feminino, insatisfeitas com o retorno de Kleiton Lima para treinar a equipe da Baixada Santista. O profissional é acusado de assédio sexual e moral durante o período em que esteve à frente do Peixe, no ano passado.

"Tanto internamente e em outras esferas não há denúncia concreta, o processo foi arquivado por falta de uma autora. Nós entendemos que o profissional era importante para dar continuidade ao futebol feminino. Se tivesse uma mínima ou qualquer tipo de fato concreto e que pudesse ser provado que houve algo grave, seja atleta, funcionário, imediatamente teríamos tomado as medidas cabíveis. O problema é que não temos nada até o momento", afirmou o presidente do Santos.

Na rodada deste fim de semana do Campeonato Brasileiro feminino as atletas resolveram fazer um protesto contra a contratação de Kleiton Lima, perfilando para a execução do hino nacional com as mãos cobrindo a boca, uma alusão ao fato de elas não terem tido voz no caso envolvendo o atual treinador do Santos.

"Quando se há uma manifestação, eu fico ao lado, mas deve ser justa e de maneira a se apurar. O Santos concorda, apoia ao lado de tudo, mas não podemos admitir algo que não temos nada a ser definido, tanto internamente no Santos, qualquer uma que estava ou que já saiu, poderia ter feito uma assinatura. Eu não sei, ninguém sabe o que aconteceu", completou o presidente santista.

No clássico da última sexta-feira entre Santos e Corinthians, as jogadoras do Timão fizeram questão de protestar contra o treinador da equipe rival. Já as atletas do Peixe, por motivos óbvio, não se posicionaram.