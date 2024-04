Porto empata em casa com o Famalicão pelo Campeonato Português

Neste sábado, Porto e Famalicão ficaram no empate em 2 a 2 no Estádio do Dragão, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Português. Os gols da partida foram marcados por Taremi e Youssouf (contra), para os mandantes, e Jhonder (2), para os visitantes.

Com o empate, a equipe de Francisco Conceição chega aos 59 pontos e ocupa a terceira posição da tabela. O time de Vila Nova de Famalicão, por sua vez, alcança os 35 pontos e aparece em oitavo lugar.

O próximo compromisso da equipe do Porto será na quarta-feira, às 16h15 (de Brasília), contra o Vitória de Guimarães, pela ida da semifinal da Taça Portugal. O próximo desafio do Famalicão será um dia antes, na terça-feira, às 16h15, contra o Sporting, pelo Campeonato Português.

O Famalicão surpreendeu e abriu o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque, José Rodríguez foi lançado pela ponta direita e cruzou na cabeça de Jhonder, que subiu entre os marcadores para balançar as redes.

O empate do Porto veio aos 17 minutos. Na raça, o brasileiro Evanilson evitou a saída da bola pela linha de fundo e serviu Francisco Conceição. O camisa 10 fez boa jogada individual, tentou o cruzamento e acabou contando com a sorte, já que a bola desviou em Zaydou Youssouf e entrou contra.

Os visitantes marcaram o segundo aos 45 minutos. Pela direita, Gustavo Sá cruzou rasteiro e viu a bola passar por todo mundo até chegar em Jhonder, que colocou o Famalicão na frente do marcador mais uma vez.

O Porto buscou o empate novamente aos 36 minutos do segundo tempo. Galeno fez boa jogada pela esquerda, invadiu a área e encontrou Taremi chegando sem marcação. O atacante iraniano bateu de primeira e não deu chances de defesa para o goleiro adversário.

Os mandantes ainda ganharam um problema nos acréscimos, mais precisamente aos 47 minutos, Evanilson foi expulso após se estranhar Mihaj e agredi-lo com a bola parada. De frente para o lance, o juiz não teve dúvidas e mostrou cartão vermelho ao brasileiro.