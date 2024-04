Poatan comemora liderar UFC 300 e diz que defesa de título 'vai pegar fogo'

O brasileiro Alex Poatan Pereira celebrou o reconhecimento por estrelar o UFC 300 e prometeu que sua defesa de cinturão "vai pegar fogo".

Luta quente

Atual campeão dos meio-pesados, Poatan encara Jamahal Hill na luta principal deste sábado. O evento será realizado na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), a partir das 19h (de Brasília).

Ele fará a sua primeira defesa de título e comemorou estar encabeçando o UFC 300. O brasileiro relembrou as críticas que recebeu em seu início na organização, quando ouviu que não iria chegar longe.

Alex Poatan defende seu cinturão no UFC 300 Imagem: Chris Unger/Getty

Poatan afirmou que a luta será empolgante. O brasileiro ainda negou que queira "vingar" Glover Teixeira, seu amigo e mentor que foi derrotado por Hill no ano passado.

Vai ser uma luta que empolga. Não é só uma coisa que estou falando, quem me acompanhe sabe o meu estilo de luta. É uma luta que vai pegar fogo. Alex Poatan, ao UOL

Muito importante fazer parte do UFC 300, com a luta principal. Tenho na minha cabeça e não esqueço, logo que cheguei, algumas pessoas fazendo criticas, dizendo que eu não ia chegar a lugar nenhum, que seria só mais um, um mero lutador de kickboxing que não ia dar em nada. Cheguei mostrando meu trabalho, fazendo minha parte, e hoje estou fazendo a luta principal do UFC 300, que todos sabem da importância.

Não carrego isso comigo de ter que vingar o Glover. Vou fazer meu trabalho, tenho minha motivação, assim como fiz em todas as lutas, vai ser mais uma contra um adversário, esquecendo que já lutou com Glover.

O que mais Poatan disse

Atual momento do MMA no Brasil: "O MMA hoje está muito bom. Vejo muitas pessoas falando de oportunidade, antigamente era mais difícil, às vezes as pessoas estavam em uma academia de vila, falavam 'um dia vou chegar', mas não acreditavam muito. Hoje tem muitas oportunidades, pessoas que têm contato e conhecimento dando oportunidades para pessoas estarem aqui. Está crescendo a cada dia".

Popularidade no Brasil: "Das vezes que fui no Brasil, normalmente depois de luta, falei que no Brasil essa atenção dos fãs é um pouco menor que nos EUA, quando vou para algum lugar aqui, geralmente é semana de luta no UFC, já estão espertos. Na hora que me vê, fala: 'É o Poatan'. No Brasil eu vou, mas há quanto tempo não tem UFC lá? Agora vai ter no Rio, de repente estou indo, semana da luta, esse reconhecimento vai ser maior. Pessoas têm na mente que é semana de UFC, quem é fã já está olhando mais atento para ver se acha algum lutador. Vem crescendo a cada dia, para mim isso é fantástico.

E fora do país: "Fico muito feliz pelo carinho da galera, quando chego em algum lugar as pessoas gritando meu nome, é algo muito especial pelo trabalho que venho fazendo. Não sou de falar muito, não falo inglês, mas o principal estou fazendo dentro do octógono".

Recordes: "Não tenho nada em mente de bater recorde, estou fazendo meu trabalho, vou fazendo, resultados vão vindo,. Só preciso das oportunidades."