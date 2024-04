Matheus Cunha brilha com 2 gols pelo Wolverhampton e confirma boa temporada

Matheus Cunha foi o grande destaque do Wolverhampton no empate deste sábado diante do Nottingham Forrest por 2 a 2 pela Premier League. O brasileiro balançou as redes em duas oportunidades e confirmou o bom desempenho na temporada 2023/24.

Segundo números da SofaScore, Matheus Cunha é a principal peça ofensiva dos Wolves. Em 27 jogos, ele tem 17 participações em gols - marcou 11 e deu 6 assistências.

Desta forma, ele participa de um gol da sua equipe a cada 123 minutos. Além disso, soma 64 finalizações, sendo 33 delas na direção das metas adversárias.

Com os números atuais, Matheus Cunha espera convencer o técnico Dorival Júnior a integrá-lo nas próximas listas da Seleção Brasileira. O jogador não foi chamado para os recentes amistosos contra Inglaterra e Espanha, até por estar se recuperando de lesão.