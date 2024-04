Marcelo usa clichê em análise de empate do Flu: 'Caixinha de surpresas'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O craque Marcelo enxergou falhas nos gols sofridos e utilizou um velho clichê em sua análise sobre o empate do Fluminense em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no Maracanã, na estreia no Campeonato Brasileiro.

Treinamos para não acontecer isso, mas infelizmente, ou felizmente, o futebol é assim, uma caixinha de surpresa. Treinamos de uma maneira, a equipe veio de outra, mas isso acontece. Temos que estar preparados, não podemos dar mole. Corremos, lutamos, mas só isso não serve. Temos que ganhar e seguir melhorando. Primeiro jogo do Brasileirão, mas temos que trabalhar mais e recuperar esses pontos

Marcelo, ao Premiere

"Pagamos por nossos erros"

Marcelo avaliou os gols sofridos pelo Fluminense como "bobos". O lateral esquerdo revelou que houve uma conversa no vestiário, no intervalo, para que o time não relaxasse mesmo estando com a vitória parcial no placar:

Difícil. Estávamos com um jogo meio controlado, conversamos no vestiário para não relaxar, mas infelizmente tomamos dois gols de erros bobos nossos e, no final das contas, pagamos por esses erros. Não deixamos de lutar nenhum minuto, mas que fique de lição para não acontecer outras vezes

Marcelo, ao Premiere

O Fluminense volta a campo contra o Bahia, nesta terça-feira (16). A partida acontecerá na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).