Marcelo lamenta erros do Fluminense no empate com o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro

O Fluminense pagou caro pelo começo ruim no segundo tempo e foi castigado pelas bolas aéreas. O Fluzão largou no Campeonato Brasileiro com um empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, neste sábado, no Maracanã. O lateral esquerdo Marcelo lamentou os erros do time carioca.

"É difícil. A gente estava com o jogo meio que controlado e a gente conversou no vestiário para não relaxar, mas infelizmente a gente tomou dois gols de erros nossos, erros bobos e no fim das contas pagamos por esses erros. A gente não deixou de lutar nem por um minuto. Que sirva de lição para não acontecer outras vezes", declarou Marcelo.

Com dois gols do Lima, o Fluminense empata com o RB Bragantino por 2 a 2 na estreia do @brasileirao! O time volta a campo na terça-feira, às 21h30, contra o Bahia! pic.twitter.com/39DCfOfDad ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 14, 2024

O Fluminense teve uma boa atuação no primeiro tempo e abriu o placar com Lima, nos acréscimos da etapa inicial. Contudo, o clube carioca levou a virada em seis minutos, com dois gols pelo alto. Lima empatou o jogo no Maracanã.

"A gente treina para não acontecer isso, mas infelizmente, ou felizmente, o futebol é assim, é uma caixinha de surpresas. No primeiro jogo da Libertadores (contra o Alianza Lima) a gente treinou de uma maneira, achando que o outro time ia vir de uma maneira, veio de outra e nos pegou de surpresa. Isso acontece. A gente tem de estar preparado, não pode dar mole", acrescentou o experiente lateral esquerdo do Tricolor.

Marcelo destacou que o empate na estreia serve de lição à equipe para o restante da competição. "Acredito que serve de lição, que a gente correu, lutou, mas só isso não serve. A gente tem de ganhar, melhorar, mesmo se a gente tivesse vencido a gente ia ter de seguir melhorando. É difícil porque é o primeiro jogo do Brasileirão, mas a gente tem de trabalhar mais e tentar recuperar esses pontos."

Na próxima rodada do Brasileirão, o Fluminense visita o Bahia, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.