Mallorca x Real Madrid: prováveis escalações e onde assistir ao Campeonato Espanhol

Mallorca e Real Madrid entram em campo neste sábado (13) pela 31° rodada do Campeonato Espanhol. A partida será disputada no Estadi Mallorca Son Moix, em Palma na Espanha, a partir das 13h30 no horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR



O jogo poderá ser acompanhado pelo Star +

PONTUAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO



Mallorca - 31 pontos em 30 partidas (15º colocado na classificação no início da rodada)



Real Madrid - 75 pontos em 30 partidas (1º colocado na classificação no início da rodada)

ESCALAÇÕES

Mallorca



Rajkovic; González, Nastasic, Raíllo, Copete e Costa; Sánchez, Samuel Costa, Rodríguez; Larin e Muriqi.



Técnico: Javier Aguirre

Real Madrid



Lunin; García, Nacho Fernández, Militão e Lucas Vázquez; Ceballos, Tchouameni e Modric; Arda Guler, Brahim Díaz e Joselu



Técnico: Carlo Ancelotti

ARBITRAGEM



O árbitro será José María Sánchez Martínez, com os assistentes Santiago Jaime Latre e Alfredo Rodríguez Moreno.