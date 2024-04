UFC 300: onde assistir ao vivo, horário e card completo

Sete brasileiros vão entrar no octógono neste sábado (13) no UFC 300, que será realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O UOL Esporte transmite as três primeiras lutas do card preliminar a partir das 19h (de Brasília) no seu canal no Youtube.

A luta principal terá a presença de Alex Poatan contra o americano Jamahal Hill, na disputa pelo cinturão peso meio-pesado (até 93kg).

Onde assistir ao vivo

O UFC 300 tem previsão de início a partir das 19h e poderá ser acompanhado do primeiro ao último confronto ao vivo no UFC Fight Pass, plataforma de streaming do Ultimate.

Os confrontos do card principal tem previsão de início para 0h.

As lutas dos brasileiros no UFC 300

Card principal

Alex Poatan x Jamahal Hill - Peso meio-pesado (até 92,9 kg) - Luta pelo cinturão

x Jamahal Hill - Peso meio-pesado (até 92,9 kg) - Luta pelo cinturão Charles do Bronx x Arman Tsarukyan - Peso-leve (até 70,3 kg)

Card preliminar

Sodiq Yusuff x Diego Lopes - Peso-pena (até 65,7 kg)

- Peso-pena (até 65,7 kg) Jalin Turner x Renato Moicano - Peso-leve (até 70,3 kg)

- Peso-leve (até 70,3 kg) Jéssica Bate-Estaca x Marina Rodriguez - Peso-palha (até 52,1 kg)

- Peso-palha (até 52,1 kg) Deiveson Figueiredo x Cody Garbrandt - Peso-galo (até 61,2 kg)

*Em negrito estão os nomes dos brasileiros que vão lutar neste sábado.