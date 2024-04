Inter x Bahia: horário e onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Internacional e Bahia se enfrentam neste sábado (13), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida vai ter transmissão exclusiva do Premiere, no sistema de pay-per-view. O Placar UOL acompanha o jogo em tempo real.

O Inter chega abalado pela queda de rendimento desde a eliminação no Gauchão para o Juventude. Depois disso, empatou com o Belgrano, fora de casa, e com o Real Taomayapo, no Beira-Rio, pela Sul-Americana.

Eduardo Coudet viu protestos da torcida e está ameaçado no comando do Colorado. Um revés pode aumentar ainda mais a pressão sobre o treinador argentino.

Em campo, o Inter não conta com um de seus principais jogadores: Alan Patrick. O meia sofreu uma lesão muscular e desfalca a equipe. Enner Valencia também segue fora, com um problema no pé direito.

Já o Bahia chega recuperado após a vitória sobre o Náutico pela Copa do Nordeste. Antes, o time de Rogégio Ceni tinha amargado o vice-campeonato no Estadual contra o rival Vitória.

Para esta partida, Ceni conta com retornos importantes. Everton Ribeiro e Caio Alexandre, que não começaram o último compromisso, voltam a campo.

Prováveis escalações

Inter: Rochet; Bustos, Vitão, Fernando (Mercado) e Renê; Thiago Maia, Aránguiz, Mauricio e Wanderson; Borré e Alario.

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Kanu, Victor Cuesta e Cicinho; Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauly e Thaciano; Everaldo (Biel, Ademir ou Luciano Juba).

Internacional x Bahia - Campeonato Brasileiro, primeira rodada

Data e hora: 13/04/2024 (sábado), às 18h30 (de Brasília).

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Transmissão: Premiere