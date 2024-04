Fluminense e Bragantino empatam em jogo de trocação e recorde de Fábio

Do UOL, no Rio de Janeiro

Fluminense e Red Bull Bragantino fizeram um jogo bastante agitado na estreia no Campeonato Brasileiro. Com muita trocação e chances criadas, as equipes empataram em 2 a 2, no Maracanã, em dia de recorde para o goleiro Fábio.

Recorde. Fábio tornou-se o atleta mais velho a disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. Ele atingiu a marca aos 43 anos, seis meses e 14 dias, ultrapassando o ex-palmeirense e santista Zé Roberto.

Os gols. Os gols foram marcados por Lima (2), para o Fluminense; e Eduardo Sasha e Thiago Borbas, para o Red Bull Bragantino.

Próximos jogos. O Fluminense visita o Bahia, em Salvador (BA), na próxima terça (16), e o Bragantino recebe o Vasco, na quarta (17), em Bragança Paulista (SP). Ambos os jogos pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

O Fluminense foi amplamente superior ao Red Bull Bragantino no primeiro tempo. Foram duas bolas no travessão e duas defesas milagrosas do goleiro Clayton. Os paulistas também deram dois chutes perigosos, mas o gol do Tricolor no fim da etapa inicial coroou o melhor desempenho do time da casa.

O segundo tempo, porém, mudou completamente. O Bragantino conseguiu a virada em apenas seis minutos e passou a enfileirar oportunidades diante de um Fluminense nervoso e diante de uma torcida impaciente. Mas eis que Lima, novamente, guardou para o Tricolor em um despretensioso chute de fora da área e incendiou a partida.

Cano perdeu chances, Red Bull respondeu com contra-ataques e o jogo poderia ter tido mais gols. No entanto, terminou mesmo no 2 a 2 em um duelo atrativo ao torcedor.

Gols e lances

Duas bolas no travessão - O Fluminense chutou duas bombas no travessão, ambas no primeiro tempo. A primeira com Marquinhos, de fora da área, e outra com Marcelo, que chutou de direita.

Gol do Fluminense - O Fluminense abriu o placar aos 49 minutos do primeiro tempo após uma grande bobeada da zaga do Red Bull Bragantino. Primeiro após uma arriscada troca de passes na área que gerou escanteio ao Tricolor. Na cobrança, Ganso achou Lima, que se antecipou e cabeceou para o fundo do gol.

Bragantino empata - O Red Bull Bragantino empatou logo com um minuto do segundo tempo quando o baixinho Eduardo Sasha subiu mais que a zaga tricolor e escorou de cabeça.

Virada do Massa Bruta! - Cinco minutos depois os paulistas viraram, novamente de cabeça, desta vez com Thiago Borbas, nas costas de Martinelli, que atuou improvisado de zagueiro.

Lima de novo para o Flu! - Lima estava inspirado e resolveu fazer mais um para o Fluminense, desta vez num chute de fora da área que desviou na zaga e morreu no ângulo, enganando o goleiro Cleiton.

FLUMINENSE 2 X 2 RED BULL BRAGANTINO

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Brasileiro (1ª rodada)

Data e hora: 13 de abril de 2024, às 21h (horário de Brasília)

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Lehi Sousa Silva (DF)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: André, Marquinhos (FLU); Luan Cândido, Juninho Capixaba, Vitinho (RED)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Lima, aos 49 minutos do primeiro tempo (FLU); Eduardo Sasha, a um minuto do segundo tempo (RED); Thiago Borbas, aos seis minutos do segundo tempo (RED); Lima, aos 22 minutos do segundo tempo (FLU)

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier (Douglas Costa), Felipe Melo (John Kennedy), Martinelli e Marcelo; André, Lima e PH Ganso (Felipe Andrade); Marquinhos, Jhon Arias e Germán Cano (Kauã Elias). Técnico: Fernando Diniz.

Red Bull Bragantino: Cleiton (Lucão); Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba (Guilherme Lopes); Jadsom, Raul (Eric Ramires), Gustavinho (Thiago Borbas) e Laquintana (Vitinho); Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.