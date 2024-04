Fla tem retorno de Gerson e dúvida entre Pedro ou Bruno Henrique no ataque

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo contará com o retorno de Gerson na estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo (14), contra o Atlético-GO, às 16h, no Serra Dourada (GO). Além disso, há uma dúvida entre Pedro ou Bruno Henrique no ataque.

O que aconteceu

Gerson está recuperado de uma cirurgia no rim. O meia iniciará a partida no banco de reservas.

No ataque, Tite testou Bruno Henrique na vaga de Pedro durante a semana. Se o treinador optar pelo primeiro, será no sentido de poupar o artilheiro da equipe na temporada.

O Flamengo também relacionou pela primeira vez o atacante Carlinhos. O ex-jogador do Nova Iguaçu foi apresentado oficialmente na sexta-feira (12).

O zagueiro Fabrício Bruno retorna à zaga titular após ser poupado na última partida. Ele entra na vaga de Léo Ortiz, que estreou com gol na vitória por 2 a 0 sobre o Palestino, pela Libertadores.

O provável Flamengo que vai a campo é: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro (Bruno Henrique).