Escalação do Palmeiras: Abel encerra preparação para encarar o Vitória

A escalação do Palmeiras pode ter novidade para a estreia no Campeonato Brasileiro, que acontece domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão. Neste sábado, o elenco alviverde encerrou sua preparação na Academia de Futebol para o primeiro compromisso na competição nacional.

O técnico Abel Ferreira comandou um trabalho técnico e, posteriormente, os jogadores disputaram o tradicional "rachão" antes da viagem a Salvador, que acontece nesta tarde.

Atual bicampeão brasileiro, o Verdão inicia sua trajetória no torneio em busca do tricampeonato, algo que apenas o rival São Paulo conseguiu até hoje. Acumulando tantas conquistas e recordes nos últimos tempos, esse é apenas mais um desafio para o técnico Abel Ferreira e seus comandados.

A provável escalação do Palmeiras para encarar o Vitória tem Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro, Endrick e Flaco López.

Zé Rafael, que se recupera de uma virose e lombalgia, participou parcialmente do treino da última sexta-feira, mas é tratado como dúvida na escalação do Palmeiras para o duelo com o Vitória. Já visando a dura sequência de jogos que o Palmeiras terá pela frente, o técnico Abel Ferreira pode optar por preservar o volante titular neste final de semana.

Esse será o primeiro duelo entre Palmeiras e Vitória em mais de cinco anos. A última vez que as equipes se enfrentaram foi pelo Brasileirão de 2018. Na ocasião, o Verdão, já com o título conquistado, venceu por 3 a 2 no Allianz Parque.

Passada a estreia no Campeonato Brasileiro, em Salvador, o Palmeiras terá dois confrontos em casa. Na próxima quarta-feira, o time recebe o Internacional. Já no domingo seguinte terá pela frente o Flamengo, seu principal concorrente pelos principais títulos da temporada.