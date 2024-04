Em busca do tri: veja raio-x das últimas cinco campanhas do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras começa neste domingo a sua trajetória no Campeonato Brasileiro de 2024. O time estreia na competição diante do Vitória, no Barradão, em Salvador, a partir das 18h30 (de Brasília).

Protagonista do futebol brasileira nos últimos anos, o Verdão vai em busca do tricampeonato nesta temporada, feito este que seria inédito na história do clube. A equipe, comandada por Abel Ferreira, também ergueu a taça em 2022 e 2023.

Às vésperas da primeira rodada do Brasileiro, a Gazeta Esportiva levantou dados das últimas cinco campanhas do Palmeiras no torneio, como o número de pontos de cada ano, artilheiros e em qual posição o time terminou. Confira abaixo:

2023 - Arrancada heroica

A última edição do Campeonato Brasileiro, talvez, tenha sido a mais simbólica para o Alviverde. O clube chegou a ter 14 pontos de desvantagem para o líder Botafogo, que fraquejou na reta final do torneio e viu o time o ultrapassar. No ano passado, o Verdão somou 70 pontos - 20 vitórias, dez empates e oito derrotas.

O artilheiro da equipe no último Brasileirão foi o garoto Endrick, que fez 11 gols. O atacante de só 17 anos foi decisivo para a conquista do título, chamando a responsabilidade nas rodadas finais.

2022 - Domínio do início ao fim

Já em 2022, a campanha do Palmeiras no Brasileiro foi de extremo domínio. O clube liderou o torneio praticamente do início ao fim, terminando com o título e 81 pontos conquistados, oito sobre o segundo colocado, Internacional. O time de Abel Ferreira obteve 23 triunfos, 12 empates e apenas três reveses.

Desta vez, o goleador do Verdão na competição foi Rony, com 12 tentos. No entanto, o grande destaque da equipe foi o meia Gustavo Scarpa, com nada mais nada menos do que 12 assistências.

2021 - Campanha tímida

A campanha do Palmeiras em 2021 foi tímida para o que se espera do clube. Focado nas outras competições, como a Libertadores (conquistada pelo Alviverde), o time ficou na terceira colocação, com 66 pontos (20 vitórias, 12 derrotas e seis empates), longe do campeão Atlético-MG, que somou 84.

Naquele ano, Raphael Veiga foi o artilheiro da equipe no Brasileirão, com dez gols marcados. Apesar de não terminar em uma posição ruim, o time, em nenhum momento, incomodou o Galo na briga pelo título.

2020 - Oscilações e chegada de Abel

O ano de 2020 marcou a chegada do técnico Abel Ferreira. O português foi contratado pelo clube em meio à disputa do Brasileirão e não conseguiu levá-lo muito longe. A equipe ficou apenas com o sétimo lugar, somando só 58 pontos (15 vitórias, 13 empates e dez derrotas). Em contrapartida, venceu a Libertadores sobre o Santos.

A temporada do Palmeiras foi de oscilações. O time começou o ano sob comando de Vanderlei Luxemburgo, mas foi atrás de outro treinador em meio às competições. O artilheiro da equipe foi, mais uma vez, Veiga, com 11 gols.

2019 - Ano decepcionante

A temporada de 2019 foi uma enorme decepção para o torcedor do Palmeiras. Campeão brasileiro no ano anterior, o time não conseguiu repetir o feito, acumulou eliminações e viu o Flamengo disparar na conquista do título nacional.

O Verdão ficou em terceiro lugar, com os mesmos 74 pontos do Santos, segundo colocado. A equipe venceu 21 jogos, empatou 11 e perdeu seis. O artilheiro do time foi Bruno Henrique, com dez tentos.

O ano também ficou marcado pela troca de técnicos, com a demissão de Felipão e a chegada de Mano Menezes, além do fim da era Alexandre Mattos no clube.