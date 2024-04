Do Bronxs crava vitória e sonha com cinturão após UFC 300: 'Fazer história'

Charles do Bronxs está confiante: ele assegurou que vai vencer sua luta no UFC 300 e que será o próximo desafiante do título do peso-leve.

O próximo da fila

O brasileiro enfrenta Arman Tsarykyan no card principal deste sábado. O evento será realizado na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), a partir das 19h (de Brasília).

Do Bronxs é o primeiro colocado no ranking da categoria e vai buscar reconquistar o título em caso de vitória. O ex-campeão já iria encarar o atual detentor do título, Islam Makhachev, em outubro do ano passado, mas sofreu um corte profundo no supercílio pouco antes e precisou adiar o embate.

Charles do Bronxs antes de sua luta no UFC 300 Imagem: Chris Unger/Getty

Ele pregou pés no chão, mas acrescentou que pretende "continuar fazendo história" na organização. Charles vem de 12 vitórias nas suas últimas 13 lutas e detém vários recordes na história do UFC — como sendo o maior vencedor por via rápida (nocaute ou finalização), com 20. Se bater Tsarykyan, também será o brasileiro com mais triunfos na história, com 23.

Não tem um 'se' eu vencer, eu vou vencer. Estou pronto para isso, vou fazer história. Sou o próximo na disputa pelo título, com certeza lá para o final do ano isso acontece. Charles do Bronxs, ao UOL

Sou muito grato por tudo, grandes coisas estão acontecendo, é me manter focado e feliz. Reconquistar o título, continuar fazendo história, quebrando recordes, fazendo dinheiro. Mantendo sempre os pés no chão, respeitando, isso é o mais importante.

O que mais Do Bronxs disse

Disputa por cinturão: "Tenho que ser o próximo do título, preciso e quero isso, não tem como. Vencendo agora, com certeza sou o próximo".

Cenário do MMA no Brasil: "O MMA vem crescendo demais no Brasil. O Brasil é um celeiro de grandes campeões, o MMA está vindo com força total, estou feliz demais com essa nova geração que está chegando forte".

Papel como referência: "Não só o meu, como de todos esses lutadores que vêm lutando, é um papel muito gigante. Por isso temos que ser não só lutadores, mas seres humanos gigantes para que essa molecada que está chegando possa se espelhar na gente. Saber que não é só simplesmente vir lutar e ser arrogante, tem que ter pés no chão, ser humilde e fazer grandes lutas.

Participar do UFC 300: "O card do UFC 300, para mim, é algo gigante por aquilo que falo a minha vida inteira sobre legado. Então, fazer parte de um card como esse com certeza é algo gigante".

Preparação para a luta: "Foi 100%, um camp muito maravilhoso, alegria, inspiração. Estou muito focado, feliz e pronto para isso. Nada [mudou], foi feito no mesmo lugar, mesmas pessoas, Claro, estratégia completamente diferente de outras lutas, cada atleta tem seu próprio treinamento para a gente fazer. Estou focado e feliz".

Adversário: "É um cara duríssimo, mas não estou preocupado com o que ele pode levar para dentro do cage, e sim com o que eu posso levar".

Filho a caminho: "A gente estava no meio do camp, fiquei sabendo que minha namorada está grávida de um menino. Fiquei muito feliz, está me motivando, deixando cada vez mais feliz".